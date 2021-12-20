В Симферополе стартовало голосование за лучшую новогоднюю витрину

В Симферополе объявили о проведении онлайн-конкурса по определению лучшего новогоднего оформления витрин и интерьеров. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/VK

Жителям Симферополя предлагают принять участие в голосовании за лучшее новогоднее оформление витрин магазинов города, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Оставить свой голос за одного из участников можно, перейдя по ссылке. В комментарии необходимо указать порядковый номер и название организации-участника в соответствии с описанием к фотографии понравившегося объекта.

Голосование продлится до 10 января. Победители получат награды и Благодарственные письма администрации города.

Ранее сообщалось, что крымские автомобилисты выстроились в огромную новогоднюю ель. Контур фигуры получился не самым четким, но участники остались довольны.

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