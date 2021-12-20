За ноябрь в Крыму подорожали хлеб и телевизоры

В ноябре в Крыму заметно подорожал хлеб Фото: Архив "КП"

В ноябре в Крыму было зафиксировано некоторое падение цен на овощи. В это же время в регионе поднялась стоимость хлеба и, как не удивительно, телевизоров. Соответствующими данными поделился ЦБР с ссылкой на статистику Росстата.

В Крыму и Севастополе фиксируется снижение продовольственной инфляции. В частности, стоимость картофеля в городе-герое упала ввиду увеличения поставок в регион дополнительных объемов урожая. Подешевели и яйца, что связано с расширением поставок из других регионов - в прошлом месяце их поступило в продажу значительно больше.

В то же время макароны, крупы и хлебобулочные изделия в Крыму и Севастополе подорожали. Также в обоих регионах заметно выросли цены на телерадиотовары. Инфляция в Севастополе составила от 3,69% до 10,06%, в Крыму - от 12,81% до 14,14%. Рост стоимости телевизоров, компьютеров, а также легковых автомобилей эксперты объясняют сохранением на них устойчивого спроса.

Ранее сообщалось, что сниженные цены на электричество в Крыму компенсируют из счет федерального бюджета. О какой именно сумме идет речь, не уточняется.

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