Эксперт прокомментировал резолюцию ООН по Крыму

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. Фото: www.un.org

За последние семь лет количество стран, которые поддерживают антироссийские проекты резолюций Генассамблеи ООН по Крыму, уменьшилось в два раза, сообщил политолог Андрей Никифоров, комментируя принятие ГА ООН очередной резолюции в отношении республики в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, на прошлой неделе Генассамблея ООН приняла предложенный властями Украины проект резолюции, которая посвящена положению в сфере прав жителей Крыма и Севастополя. Вполне предсказуемо, что документ содержит обвинения в адрес Российской Федерации в якобы имеющих место нарушениях прав крымчан.

- В поддержку резолюции высказались 64 страны, против - 20, воздержались - 93. В частности, против принятия документа, кроме самой России, проголосовали Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Индия, Иран, Саудовская Аравия, Сербия, Филиппины, Сирия, Венесуэла и ряд других государств, - уточнил Никифоров.

Он пояснил, что в настоящее время в мире уже никто не интересуется всерьез тем, как обстоят дела с правами человека в Крыму. Никифоров считает, что голосование по этим резолюциям в ООН следует воспринимать как «политическую температуру», которую измеряют России.

Напомним, ранее эксперт объяснил, зачем Киев требует от РФ денежную компенсацию за Крым. Украина оценивает свой ущерб примерно в 317-491 миллиард долларов.

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