Эксперт объяснил, зачем Киев требует от РФ денежную компенсацию за Крым

Крым стал российским регионом в 2014 году Фото: архив "КП"

Украина может потребовать компенсации от России за потерянные Киевом территории Крыма и Донбасса через международные суды. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее Украинский институт экономики посчитал финансовые потери от возращения Крыма в Россию и от войны на Донбассе. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 317-491 миллиардов долларов. В нее включены человеческие потери, земельные активы, сокращение налоговых поступлений в бюджет, транзитные ограничения и другое.

- Нынешние марионетки у власти на Украине заинтересованы напоминать о себе любым способом, так что, могут и такую глупость сделать - обратиться в международные суды для компенсации ущерба. Однако итог такого обращения сомнителен, - отмечает политолог.

По словам эксперта, выдвинутые обвинения и суммы ущерба Украине придется еще доказать.

- Кроме того, обсуждение судеб Крыма и Донбасса подразумевает изучение этих регионов, а по итогу придется признать реальность - желание дончан и крымчан быть в России. Так что, такие темы относятся к тем, которые длятся десятилетиями, обогащают юристов и их итог зависит от политики, - заключил Джаралла.

В свою очередь и власти Крыма планируют подать иски против Украины по организации пяти блокад полуострова - водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. Предполагается, что самым крупным станет иск по водной блокаде. Нанесенный Украиной ущерб экологии и сельскому хозяйству Крыма в республике оценили в 1,4 триллиона рублей.

В июне текущего года Следственный комитет России начал проверку по материалам об оценке ущерба, нанесенного предприятиям и жителям Крыма в результате водной блокады со стороны Украины.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следком РФ начал проверку по заявлению властей Крыма о водной блокаде со стороны Украины

Власти республики намерены обратиться Международный суд по правам человека (подробнее)

«Знал, как сделать больнее»: в Крыму назвали главного организатора водной блокады

Бывший замглавы администрации президента Украины сам неоднократно признавался, что идея принадлежит ему (подробнее)