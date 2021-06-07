Следком РФ начал проверку по заявлению властей Крыма о водной блокаде со стороны Украины

Сейчас по руслу Северо-Крымского канала подается вода в восточную часть полуострова Фото: архив "КП"

Следственный комитет России начал проверку по материалам об оценке ущерба, нанесенного предприятиям и жителям Крыма в результате водной блокады со стороны Украины.

- Мы обращались в Следком РФ с просьбой о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые виновны в организации водной блокады в Крыму. В этом списке 12 человек. Этот вопрос принят в работу. Российская академия наук определена как главный консультант. Кроме того, Следком прислал нам четыре запроса, чтобы мы дали комментарии по ситуации с экологической безопасностью, связанной с водной блокадой, - сообщил КП-Крым глава рабочей группы по оценке ущерба от водной блокады Крыма, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Кроме того, власти Крыма готовят обращение в Апелляционный суд РК с просьбой рассмотреть жалобы в связи с экономическими потерями, которые понесли предприятия и учреждения Крыма в результате водной блокады.

- Пока выходим на цифру 1,47 триллиона рублей, она не окончательная. Думаю, в ближайшие две-три недели мы подготовим этот иск. Когда на руках будут все необходимые решения и заключения, мы обратимся в Международный суд по правам человека с просьбой рассмотреть вопрос о геноциде по отношению к крымчанам из-за водной блокады, - заключил Фикс.

Напомним, до воссоединения Крыма с Россией на полуостров поступала днепровская вода. Она подавалась по Северо-Крымскому каналу и обеспечивала до 85% потребностей полуострова. Но в 2014 году Украина перекрыла канал, и вода по нему перестала поступать. Теперь крымчане получают воду из подземных источников и водохранилищ. По части Северо-Крымского канала поступает вода из водозаборов для обеспечения потребностей жителей восточной части региона.

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