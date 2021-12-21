Улицы Симферополя чистят и обрабатывают 230 дворников

Коммунальщики работали всю ночь. Фото: ТГ-канал администрации Симферополя

Симферопольские коммунальщики продолжают чистить и обрабатывать противогололедной смесью городские улицы. Для работ привлекли 230 дворников.

Ночью заснеженные симферопольские дороги убирали и проводили обработку от гололеда 11 комбинированных дорожных машин. Использовано 30 тонн реагента.

- В дневную смену работу продолжат 7 КДМ и 4 трактора с отвалами и щетками. Работать будут по второстепенным улицам, с учетом загруженности центральных дорог, - пояснил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Ранее представители администрации Симферополя сообщали, что готовы к непогоде: подготовлено нужное количество антигололедной смеси и машин для уборки снега.

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