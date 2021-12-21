Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость21 декабря 2021 8:15

Улицы Симферополя чистят и обрабатывают 230 дворников

Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коммунальщики работали всю ночь. Фото: ТГ-канал администрации Симферополя

Коммунальщики работали всю ночь. Фото: ТГ-канал администрации Симферополя

Симферопольские коммунальщики продолжают чистить и обрабатывать противогололедной смесью городские улицы. Для работ привлекли 230 дворников.

Ночью заснеженные симферопольские дороги убирали и проводили обработку от гололеда 11 комбинированных дорожных машин. Использовано 30 тонн реагента.

- В дневную смену работу продолжат 7 КДМ и 4 трактора с отвалами и щетками. Работать будут по второстепенным улицам, с учетом загруженности центральных дорог, - пояснил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Ранее представители администрации Симферополя сообщали, что готовы к непогоде: подготовлено нужное количество антигололедной смеси и машин для уборки снега.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50