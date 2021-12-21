За сутки в Крыму выпало 10 сантиметров снега

Сильные морозы ударят в регионе уже в середине недели Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму за прошлые сутки выпало 10 сантиметров снега. Сильный снегопад прошел в горах и центральных районах региона. Об этом рассказала начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Люберецкая.

Так, на Ангарском перевале выпало 13 миллиметров снега, в Симферополе – 14 мм.

- В восточных районах – 7 мм, на севере Крыма – 3-4 мм. На ЮБК выпал 1 мм осадков в виде дождя. Высота снежного покрова на Ай-Петри - 5 сантиметров, на Ангарском перевале – 10 сантиметров, - цитируют «Вести Крым Люберецкую.

«КП-Крым» узнала, что в середине недели в Крым придут сильные морозы. В ближайшие дни потепления на полуострова не будет.

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