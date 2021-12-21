«Снежная сказка»: В середине недели в Крым придут сильные морозы

По информации синоптика, в ближайшие дни на теплую погоду можно даже не надеяться. Фото: Андрей Бачурин/VK

Под конец декабря зима все же решила напомнить о себе. Как сообщила КП-Крым замначальника регионального гидрометцентра Вероника Шенгелай, в середине недели на полуострове ударят настоящие морозы.

По информации синоптика, в ближайшие дни на теплую погоду можно даже не надеяться. Ночью столбики термометра будут опускаться до - 10 градусов, а днем - до 6 градусов ниже нуля.

- Начиная с 23 декабря на полуострове ожидается очень морозная погода из-за прохождения арктического фронта. С 22 по 24 числа будут самые холодные дни. Именно в этот период можно ждать по-настоящему зимнюю погоду, - отмечает синоптик.

Холоднее всего будет в центральной части Крыма, а самая теплая погода ожидается на ЮБК - до -3 градусов днем.

- Но зима будет с нами недолго. Уже на выходных снег снова растает и вернется дождь, - добавляет синоптик.

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