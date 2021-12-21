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Общество21 декабря 2021 17:11

Из-за непогоды паром временно перестал ходить через Севастопольскую бухту

Горожан просят учитывать данную информацию при планировании маршрута
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Паром временно не будет ходить через Севастопольскую бухту из-за непогоды

Паром временно не будет ходить через Севастопольскую бухту из-за непогоды

Фото: Анна КИРИЕНКО

Ввиду ухудшения погодных условий паром временно не будет ходить через Севастопольскую бухту в городе-герое, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Уточняется, что катера в настоящее время продолжают работать в штатном режиме, кроме них на линии также и «Радиогорка - Артбухта».

- В случае ухудшения погодных условий, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры организует работу автобусов, которые будут следовать по маршрутам «пл.Захарова-пл.Нахимова» и «пл.Нахимова-пл.Захарова, - говорится в сообщении.

Гостей и жителей города простят заранее планировать свой маршрут, учитывая временные ограничения.

Ранее сообщалось, что в Крым пришло резкое похолодание в связи с прохождением. арктического холодного фронта – температура воздуха снизилась до -8 градусов, выпал снег и усилился холодный ветер. Спасатели просят водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

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