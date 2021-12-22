Новогодняя иллюминация обошлась бюджету Симферополя в 25 миллионов рублей

В эту сумму вошло обновление прошлогодних украшений Фото: "КП" Архив

Стоимость новогодней иллюминации, которой украсили Симферополь к новогодним праздникам, обошлась городскому бюджету в 25 миллионов рублей. Об этом рассказал замглавы администрации крымской столицы Ислям Усеинов.

- В эту сумму вошли как установка и обновление иллюминаций с прошлого года, так и дополнительная иллюминация в парках и скверах города, - рассказал заместитель главы города.

По словам Усеинова, администрация заключила контракт с поставщиком украшений, а установку и запуск новогодней иллюминации проводилась с помощью предприятия МБУ «Горсвет».

Ранее в Симферополе открыли главную новогоднюю елку. Симферопольцев встречали Дед Мороз со Снегурочкой и предновогодняя и рождественская ярмарка. Но, увы, в этом году все праздничные мероприятия возле главного символа Нового года – елки, отменены. Такое решения принял глава республики и отразил его в указе. Причина – распространение коронавирусной инфекции.

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