В Крыму проводится республиканская перепись тараканов

Жители жалуются на нашествие наглых прусаков Фото: "КП" Архив

В Крыму стартовала республиканская перепись тараканов, которая продлится до конца года. Как рассказали в организации «Гражданский контроль», в этот период жители смогут пожать заявки на проведение внеочередной дезинфекции от вредителей.

Такое решение приняли из-за большого количества обращений от местного населения. Люди жаловались на наличие тараканов в многоэтажках Симферополя и других городах республики.

Дезинфекцию проведут в технических и подвальных помещениях многоквартирных домов.

В заявке необходимо указать адрес жилого дома и подъезд, в котором были замечены вредители.

- После всеобщего сбора адресов нами будет подготовлено и направлено соответствующее обращение в муниципалитеты для принятия мер реагирования, - уточнили в организации «Гражданский контроль».

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