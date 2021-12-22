Под Симферополем в лобовом ДТП пострадал один человек

В результате столкновения передняя часть авто превратилась в груду металла. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Накануне вечером крымским спасателям поступила информация о ДТП в районе села Ферсманово Симферопольского района. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, пострадавшим требовалась медпомощь.

По прибытии выяснилось, что лоб в лоб столкнулись легковые автомобили «Lada» и «Chery».

В ДТП пострадал один человек. Фото: пресс-служба МЧС по РК

- В результате ДТП пострадал один человек, доктора СМП оказали ему помощь на месте, - говорится в сообщении.

Сотрудники пожарной охраны оказали содействие медработникам и сотрудникам ГИБДД. Кроме того, были приняты все меры, которые помогли предотвратить возгорание на месте аварии.

Температура на Крымском полуострове в последние дни резко упала. Дороги покрылись снегом, в результате количество аварий значительно возросло. Водителей призывают быть осмотрительнее во время движения в период неблагоприятных погодных условий.

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