Под Симферополем в ДТП с пассажирским автобусом пострадала девушка

Водитель легковушки пострадала в результате столкновения. Фото: пресс-служба МЧС по РК
Утром 22 декабря в селе Доброе Симферопольского района столкнулись легковушка «Chevrolet» и пассажирский автобус «Hyundai», сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
Инцидент произошел на улице 40 лет Победы. К счастью, пассажиров в момент аварии в салоне автобуса не оказалось.
В момент столкновения внутри автобуса пассажиров не оказалось. Фото: пресс-службе МЧС по РК
- К месту происшествия незамедлительно выдвинулась дежурная смена ПЧ Доброе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», сотрудники ГУ МЧС России по РК, скорой медицинской помощи и ГИБДД, - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадала водитель легкового автомобиля, доктора СМП оказали ей помощь на месте.
Ранее сообщалось, что вод Симферополем в лобовом ДТП пострадал один человек. Передняя часть одного из авто превратилась в груду металла.
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