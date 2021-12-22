Под Бахчисараем из-за непогоды закрыли для туристов четыре пещерных города

В целях безопасности "пещерный города" временно закрыты для посещения. Фото: Телеграммы из Крыма/telegram

В Крым наконец-то пришла настоящая снежная зима, в связи с чем посещение туристами пещерных городов в Бахчисарайском районе временно приостановлено в целях безопасности. Речь идет о четырех популярных экскурсионных объектах.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями временно закрыты для посещения пещерные города Чуфут-Кале, Качи-Кальон, Мангуп-Кале, Эски-Кермен, - сообщили в пресс-службе Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника.

Напомним, на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о резком похолодании на ЮБК. Столбики термометров скоро будут показывать до минус 10 градусов.

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