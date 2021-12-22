Улицы Ялты от снега продолжают расчищать более 300 человек

В Ялте рабочие продолжают расчищать дороги. Фото: AMS YALTA/telegram

В Ялте усиливается снегопад, засыпает верхние районы. Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, рабочие в городе продолжают расчистку дорог, которую начали еще с 18.00 вчерашнего дня.

- Задействовано более 300 человек, около 30 единиц техники, включая 7 снегоуборочных машин. Одну из них сейчас отправили в сторону Фороса и Симеиза, - сообщила градоначальница.

В расчистке задействованы все имеющиеся силы. В городе было заготовлено 700 тонн противогололедной смеси, которую сейчас активно используют.

- Дворники чистят дорожки, засыпают смесью придомовые и общественные территории, «Горсвет» устраняет аварии на сетях освещения. Трассу чистит Крымавтодор, дорога на Ай-Петри закрыта. Временно приостановлено движение грузового транспорта со стороны Алушты, - прояснила ситуацию Павленко.

По ее словам, с каждым часом ситуация становится сложнее. Напомним, в Ялте работа некоторых автобусных рейсов остановлена из-за непогоды. Также изменена схема движения маршрута №130.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50