Работа некоторых автобусных рейсов в Ялте остановлена из-за непогоды

Ялту заносит снегом. Фото: Янина Павленко/telegram

Ухудшение погодных условий на Крымском полуострове повлияло на работу общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе администрации Ялты, в городе приостановлена работа автобусов на некоторых рейсах.

- В связи с непогодой сняты с автобусных маршрутов рейсы №№14, 2, 144, 138, 133, 106, 21, 136, 109, 122, 8, 24, – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за снегопада схема движения маршрута №130 временно изменена. Транспорт сейчас отправляется через Шоссе Туристов в направлении Никитского ботанического сада, но через улицу Мира пока ходить не будет.

- На маршруте троллейбуса № 42 работает только одна машина, – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Силы МЧС были приведены в режим повышенной готовности. Зима активно начала вносить коррективы в жизнь крымчан. В связи с этим на подъезде к полуострову открыли круглосуточный пункт обогрева для автомобилистов, которые в дороге попали в сложную ситуацию.

Также из-за неблагоприятных погодных условий под Бахчисараем в целях безопасности закрыли для туристов четыре пещерных города.

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