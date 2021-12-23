Ситуация на дорогах Симферополя утром 23 декабря

Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах

Зимний Симферополь по-прежнему стоит в утренних пробках. Приложение «Яндекс. Карты» указывает на наличие в крымской столице пятибалльных заторов.

Непростую транспортную ситуацию ухудшает еще и непогода, которая обрушилась на регион 20 декабря: на дорогах снег, мокрый снег, местами гололед. Спасатели просят крымских водителей быть предельно внимательными на дорогах.

Сильнее всего движение загружено на улицах: переулок Шаталова, Шмидта, Проспект Победы (р-н Куйбышевского и Бородинского кольца), Ялтинской, Беспалова, Севастопольской, Дмитрия Ульянова (на пересечении с ул. Севастопольской), Воровского (на пересечении с ул. Шмидта), Гурзуфской (в р-не Киевского автовокзала).

Также сложно проехать по адресам: бульвар Ленина, улица Киевская, улица Садовая, улица Троллейбусная, улица Куйбышева, улица Павленко.

По традиции, заторы образовались на Советском, Куйбышевском, Бородинском и Московском кольце.

Обращаем ваше внимание, что проезд по улице Павленко при повороте с улицы Эскадронной запрещен до 31 декабря 2021 года. Из-за погодных условий запрещено движение грузового транспорта между Ялтой и Алуштой. Ранее синоптики предупреждали о резком похолодании на ЮБК.

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