Ялту заносит снегом: В городе объявлен выходной, грузовое сообщение с Алуштой остановлено

От частой езды снег по дороге из Ялты в Алушту к вечеру уже укатанный. Фото: соцсети

В Крым пришла снежная зима. Прогноз синоптиков о надвигающейся непогоде на полуостров оправдался сполна. Из-за снегопада в некоторых городах был нарушен график общественного транспорта, местные жители не перестают постить в соцсетях информацию о новых и новых ДТП на скользких дорогах, а в горы на помощь к застрявшим в снежных заносах туристам неоднократно уже отправлялись спасатели.

Автомобилисты стараются быть бдительнее на скользких дорогах Ялты, чтобы не уйти в занос. Фото: AMS YALTA/telegram

Так, в Ялте даже на день объявили выходной во всех школах, детсадах и учреждениях дополнительного образования. В целях безопасности глава города Янина Павленко призвала работодателей с пониманием отнестись к ситуации сотрудников, которым не с кем оставить своих детей, и отпустить их домой пораньше.

Кое-где в Ялте образовались заторы из-за гололеда. Фото: AMS YALTA/telegram

Как и предполагалось, ситуация к концу дня в курортной столице Крыма с непогодой только усугубилась. Еще со вчерашнего вечера на дороги в городе для расчистки снега вышли 300 коммунальщиков. Благо, власти успели своевременно заготовить достаточно противогололедного реагента, который использовать самое время.

Ялту засыпает снегом, въезд в город затруднен. Фото: AMS YALTA/telegram

Еще днем в Ялте было приостановлено движение грузового транспорта со стороны Алушты. Кроме того, остановлена работа и некоторых автобусных рейсов в городе. Также изменена схема движения маршрута №130.

Утром 22 декабря синоптики предупредили о резком похолодании на ЮБК. Столбики термометров в четверг и пятницу будут показывать до минус 10 градусов. В целом на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

Красивые зимние пейзажи в Ялте можно было наблюдать еще днем. Фото: Янина Павленко/telegram

Сутками ранее, ввиду ухудшения погодных условий, была приостановлена работа парома, который временно не будет ходить через Севастопольскую бухту в городе-герое. Однако катера пока продолжают работать в штатном режиме, кроме них на линии также и «Радиогорка - Артбухта».

На Ай-Петри не перестает идти снег. Фото: Ай-Петри, 26 км./vk

Последний раз разрушительные последствия непогоды частично парализовали жизнь на Крымском полуострове в конце ноября. Из-за сильного ветра были повалены десятки деревьев, в груду металла от падения массивных стволов превратилось не меньше автомобилей, несколько человек даже оказались на больничных койках. Из-за срабатывания автоматической защиты на трансформаторных подстанциях жители полуострова массово остались без электричества, а на ЮБК с якоря штормовой ветер сорвал пять судов.

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