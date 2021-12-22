В Ялте на один день приостановлена работа школ и детсадов из-за непогоды

Школы и детсады Ялты завтра не будут работать. Фото: Ялта/vk

Власти Ялты приняли решение приостановить работу местных детсадов и школ на один день ввиду непогоды. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

- В связи со сложными погодными условиями образовательный процесс во всех школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Ялты приостанавливается на один день – 23 декабря, - сообщила градоначальница.

Соответствующее решение было принято штабом ЧС.

- Прошу проинформировать всех сотрудников, родителей обучающихся и воспитанников. И еще раз обращаюсь к работодателям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации и отпустить сотрудников, которым не с кем оставить детей, - призвала Павленко.

Улицы курортной столицы Крыма продолжает заносить снегом. Сегодня 22 декабря дороги в городе продолжают расчищать более 300 человек. Временно приостановлено движение грузового транспорта со стороны Алушты. Кроме того, остановлена работа и некоторых автобусных рейсов в городе. Также изменена схема движения маршрута №130.

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