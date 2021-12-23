В Симферополе до конца года откроют 4 детских сада

Ещё больше маленьких симферопольцев смогут посещать дошкольные учреждения Фото: "КП" Архив

До конца уходящего года в Симферополе откроют четыре детских сада. Два из них распахнут двери перед своими воспитанниками после капитального ремонта. Об этом «КП-Крым» рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы.

Таким образом, 400 симферопольских детей к концу года получат места в дошкольных учреждениях. Садики, которые откроются после капремонта, – №62 «Малинка» (ул. Беспалова) и №65 «Космонавт» (поселок Аэрофлотский, ул.Мальченко).

- В 2022 году планируется открытие 2 садов по 260 мест. Итого - 520 мест, - сообщили в администрации города.

Всего в 2021 году в крымской столице создали 1220 мест в детских садах. Это стало возможным благодаря открытию 6 дошкольных учреждений.

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