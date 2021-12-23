Непогода не отступает: В Крыму ожидается снегопад и гололедица

Сильные осадки ожидаются в Крыму в следующие два дня Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В Крыму 24 и 25 декабря ожидается ухудшение погодных условий в связи с прохождением фронтального раздела, сообщили в пресс-службе МЧС по РК со ссылкой на республиканский гидрометцентр.

- Днем и до конца суток 24 декабря, ночью и утром 25 декабря в Крыму ожидаются: мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица, - предупредили жителей полуострова.

Также усилится юго-западный ветер до 15-20 метров в секунду, порывы будут достигать 25 метров в секунду.

Крымчанам стоит по возможности отложить дальние поездки на время непогоды, а также помнить про меры предосторожности. Чтобы избежать возникновения ЧС, не следует находиться под линиями электропередач, деревьями, слабо закрепленными рекламными щитами и иными конструкциями, а также не парковать под ними автомобили.

Напомним, накануне Ялту заметало снегом: В городе объявлен выходной, грузовое сообщение с Алуштой остановлено. Курортную столицу Крыма продолжают расчищать от последствий снегопада.

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