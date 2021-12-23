Нового вице-мэра назначили в администрации Симферополя. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

Назначен новый заместитель главы администрации Симферополя. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, им стала Олеся Королева.

Она будет курировать департаменты архитектуры и градостроительства, развития муниципальной собственности, а также управление наружной рекламы и информации.

Королева окончила Пензенский государственный университет архитектуры и строительства. С 2014 по 2018 года трудилась в администрации Малосердобинского района Пензенской области, затем в управлении градостроительства и архитектуры администрации города Пензы. Работать в администрации Симферополя она начала с октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что единогласным решением депутатов была назначена новый глава администрации Белогорска Валентина Варава, которая до этого возглавляла администрацию Чернопольского сельского поселения.

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