Генеральный директор ГУП РК «Крымгеология» задержан за взяточничество

Генеральный директор ГУП РК «Крымгеология» задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере. Фото: crim.sledcom.ru

В Крыму задержан генеральный директор ГУП РК «Крымгеология» по подозрению в получении крупной взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, против него возбуждено уголовное дело.

Весной этого года генеральный директор предприятия сообщил, что заключит с ИП договор поставки песчано-гравийной смеси и суглинок, после чего организует отгрузку этих материалов за денежное вознаграждение. Таким образом ежемесячно он получал лично от ИП взятки, общий размер которых составил 365 тысяч рублей.

Накануне подозреваемый был задержан правоохранителями на улице Беспалова в Симферополе во время получения очередной суммы в размере 40 тысяч рублей. По месту его жительства были проведены обыски и изъяты некоторые предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

- Свою вину в совершенном преступлении он признал. Следствие готовится предъявить фигуранту уголовного дела обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Евпатории руководитель строительной фирмы пытался дать взятку в 150 тысяч рублей. Обвиняемый хотел подкупить полицейского.

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