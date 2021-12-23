Крымчанин осужден на 10 лет тюрьмы за попытку продать более 1 килограмма конопли

В Первомайском районе местный житель осужден к 10 годам лишения свободы за покушение на сбыт более 1 килограмма наркотиков Фото: Архив "КП"

Житель Первомайского района РК попал под уголовное дело за выращивание конопли и попытку сбыть более одного килограмма наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В марте этого года 37-летний мужчина приискал зеленый куст недалеко от своего дома, ухаживая, вырастил его, позже высушил и расфасовал в три вакуумных полимерных пакета по одному килограмму, чтобы потом продать. Покупателей мужчина собирался искать в Ялте, однако реализовать задуманное не успел - был задержан правоохранителями. В ходе обыска у него дома были обнаружены наркосодержащие растения.

- Он признан виновным в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере), - говорится в сообщении.

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что программист крупной компании из Симферополя попался с пакетом конопли. Дома молодой человек хранил несколько кустов марихуаны.

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