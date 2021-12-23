Компания «ВАД» в этом году отремонтировала более 400 километров крымских дорог

Компания «ВАД» отремонтировала более 400 км дорог в районах Крыма в этом году
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За 2021 год компания «ВАД» отремонтировала более 400 километров дорог в разных районах Крымского полуострова.
- АО «ВАД» в 2021 году на территории Крыма отремонтировало 27 дорог общей протяженностью около 415 километров, - приводит Крыминформ сообщение компании.
Среди прочего раньше установленного срока был проведен ремонт в северо-западной части республики: от Евпатории на Черноморское, Раздольное и Славянское.
Также подрядная организацией были проведены работы в Симферопольском районе: приведены в порядок участок трассы на Джанкой возле нового медицинского центра имени Семашко, два участка дороги Симферополь – Евпатория и Доброе – Краснолесье.
Ранее сообщалось, что до конца года откроют отремонтированную дорогу к селу Скворцово. Ремонт на объекте уже завершен.
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