Опубликовано видео задержания гендиректора «Крымгеологии» сотрудниками ФСБ

Фото: скриншот из видео пресс-службы УФСБ России по РК и Севастополю

УФСБ России по Крыму и Севастополю опубликовало видео задержания генерального директора «Крымгеологии». Его подозревают в получении крупной взятки.

- Киевский районный суд города Симферополя вынес меру пресечения генеральному директору ГУП РК «Крымгеология», задержанному сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в получении взятки в крупном размере, - дополнили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Напомним, руководителя предприятия задержали 23 декабря с поличным. Общая сумма взятки, которую он на протяжении месяцев получал от предпринимателя, составила почти 400 тысяч рублей.

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