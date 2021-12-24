После пожара в селе Войково в больницу с ожогами попала 5-летняя девочка

5-летнего ребенка доставили в больницу с ожогами Фото: "КП" Архив

Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту пожара в одном из домов Первомайского района Крыма. Как сообщили в пресс-службе правозащитного органа, в результате ЧП пострадал ребенок.

Возгорание произошло в жилом одноэтажном доме на улице Виноградной в селе Войково. В числе домочадцев были трое детей, в частности, 5-летняя девочка, которую госпитализировали с ожогами в одну из местных больниц. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь.

- Прокуратурой Первомайского района организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка надлежащего исполнения обязанностей родителями малолетнего, а также работы органов системы профилактики, - говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что под Судаком на территории частного дома вспыхнула кровля одноэтажного дома. К счастью, из домочадцев никто не пострадал.

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