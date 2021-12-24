Студенты-географы главного вуза Крыма встретят Новый год в пещере

Студенты-географы КФУ встретят Новый год в пещере Фото: Архив "КП"

У студентов факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета сложилась традиция праздновать Новый год в неформальной обстановке. Вот и в этом году ее решили не нарушать - главный зимний праздник ребята будут встречать в одной из пещер Абхазии.

- Мы живем этим. Каждую зиму, в канун новогодних каникул, мы приезжаем в Абхазию, чтобы исследовать пещеру Мчишту, известную еще как Черная речка. Внутри нее протекает удивительной красоты подземная река – одна из крупных карстовых источников на территории бывшего СНГ, - поделился старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ, спелеолог Геннадий Самохин.

Дерево, которое будет выполнять роль привычной зеленой ели, молодые люди соорудят из бамбуковых кустов и других материалов, а вместо новогодних шаров используют карабины.

Встречать русский Новый год вместе с обучающимися КФУ будут специалисты со всей страны, в том числе и студенты. Такие экспедиции, состав которых насчитывает порядка 60 человек, спелеологи проводят 7-8 раз в год.

Ранее сообщалось, что в главном вузе Крыма хотят построить космический павильон для обучения студентов. Объект будет находиться в ботаническом саду на месте будущего Science Park.

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