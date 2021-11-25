В главном вузе Крыма хотят построить космический павильон для обучения студентов

Космический павильон будут строить благодаря программе «Приоритет 2030». Фото: Пресс-служба КФУ

В Крымском федеральном университете панируют построить космический павильон. Объект будет расположен в ботаническом саду на месте будущего Science Park.

Как сообщил ректор университета Андрей Фалалеев, финансирование проекта составляет 80 миллионов рублей. Космический павильон будут строить в рамках программы «Приоритет 2030». Это будет первый шаг к созданию большого Научного парка.

- Мы выбрали тематику космоса, поскольку это интересно и познавательно. Космос – это инновационные технологии и самая современная наука. Работа в космосе связана с экстремальными условиями, и все высокие научные технологии изначально были предназначены для данной отрасли, а уже после какие-то из них стали частью нашей жизни, - отметил ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.

По его словам, космический павильон планируют запустить уже в следующем году. Объект будет предназначен для того, чтобы показать школьникам и студентам научные технологии.

- В павильоне совершенно точно будет планетарий, а что касается в целом насыщения проекта, то оно будет зависеть от тех научных задач, которые стоят перед нашими учеными. В этих вопросах мы советуемся с ИТМО, Российской академией наук, экспертами, - добавил Фалалеев.

Science Park станет настоящей научно-популярной площадкой с экспозиционными комплексами, интерактивными лабораториями и объектами культурного наследия. При этом никаких капитальных зданий в ботаническом саду строить не будут, чтобы сохранить природный потенциал территории.

СПРАВКА «КП»

Science Park Крымского федерального университета – это инновационный научно-образовательный комплекс, целью которого станет популяризация науки и технологий. Основной идеей парка будет создание экспериментальных площадок с использованием ресурсов природной среды на базе инновационных технологий. В рамках проекта на территории Ботанического сада планируют построить новые инфраструктурные и экспозиционные объекты.

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