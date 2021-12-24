Синоптики прогнозируют снежное и морозное 1 января в Крыму

1 января на Крымском полуострове, по прогнозам синоптиков, выпадет снег. Фото: Крым/vk

Вопреки более ранним заявлениям синоптиков о том, что снега в период новогодних праздников ждать крымчанам особо не стоит, по последним данным республиканского гидрометцентра, 1 января 2022 года будет белое и морозное.

- По предварительным прогнозам, в новогоднюю ночь будет 0…+5 по территории Крыма, дождь. 1 января в связи с прохождением холодного фронтального раздела прогнозируется дождь, переходящий в снег. Температурный фон такой же. 2 и 3 января будет прохладнее, - сообщила на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня» начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Вместе с тем она предупредила, что выпавший в последние несколько дней снег на Крымском полуострове вскоре растает в результате прогнозируемых дождей.

Напомним, 24 декабря из-за снегопада Ялта готовится закрыть школы и остановить общественный транспорт. В курортном городе уже третий день идет снег.

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