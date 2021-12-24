В Севастополе у пьяного водителя отобрали охотничье оружие

В Севастополе сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, перевозившего в автомобиле охотничье оружие. Фото: УМВД России по Севастополю.

Сотрудники ГИБДД в Севастополе задержали пьяного водителя ГАЗели, у которого нашли охотничье оружие.

- Автоинспекторы проверили документы, которые подтвердили, что их владелец имеет разрешение на хранение оружия, а также предложили 44-летнему водителю пройти освидетельствование, результат которого подтвердил состояние опьянения, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы УМВД России по Севастополю.

В качестве наказания на водителя наложили штраф в размере 30 тысяч рублей, кроме того, он лишен прав на вождение сроком до двух лет. Его машину отправили на спецстоянку, а оружие изъяли.

Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина пырнул кухонным ножом супругу и скинул ее с балкона. Его задержали и передали в отдел полиции.

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