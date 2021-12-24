Крымчан ждут по-весеннему теплые выходные

На смену снегу вскоре придут ливни Фото: Елизавета КВАЧКОВА

После непродолжительных морозов в Крыму ожидаются теплые, но пасмурные выходные дни. Снег, из-за которого начался переполох на дорогах полуострова, растает, а на смену ему придут дожди.

- Произойдет пересменка атмосферных процессов и все развернется в сторону мощного тотального тепла. В субботу ощутимо потеплеет, осадки продолжатся, но уже в виде дождей, которые снесут весь снежный покров. Ночью будет +2…+7, а в дневные часы до +5…+10 градусов, - сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

Воскресенье тоже выдастся теплым, так как полуостров будет находиться в теплом секторе циклона. Ночью температура воздуха составит +5…10 градусов, днем теплее - до +7…+12 градусов. Также ожидаются ливни. Дожди не прекратятся и на следующей неделе, а температура в ночные часы составит +4…9 градусов, днем до +12 градусов.

Напомним, синоптики прогнозируют снежное и морозное 1 января в Крыму. В последнюю ночь уходящего года ожидаются дожди.

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