Украинский командующий ВМС оценил уровень обороны Крыма

На сегодняшний день оснащен новейшими видами вооружения на 71% Фото: Архив "КП"

Крым - это «непотопляемый авианосец», который защищается серьезной военной группировкой, заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ.

По словам военного, всего за шесть лет полуостров увеличил численность корабельного состава в три раза.

- Все корабли, поступавшие с начала 2015 года, направлялись в Черноморский флот. Это и шесть подлодок, и фрегаты, и ракетные катера, вспомогательные суда, патрульные и другие. Все эти новые корабли сейчас пополняют Черноморский флот. Также Черноморский флот был пополнен береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион». Сам Крым сейчас - непотопляемый авианосец, - добавил командующий.

На сегодняшний день оснащен новейшими видами вооружения на 71%. Это является самым высоким показателем среди всех военных округов в России.

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