В Симферополе бывшие сокамерники ограбили своего собутыльника на 30 тысяч рублей

В Симферополе сотрудники полиции по «горячим следам» раскрыли грабеж Фото: Архив "КП"

В Симферополе в полицию обратился 26-летний местный житель с заявлением о краже своего имущества и денег. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, парень стал жертвой двоих рецидивистов, которые ранее уже привлекались к ответственности за нарушение закона.

Двое 19-летних парней, как оказалось, подружились в следственном изоляторе. Встретившись на свободе в преддверии новогодних праздников, они решили отметить это распитием спиртного на улице, пригласив в свою компанию нового знакомого.

- Под предлогом продолжить «вечеринку» в другом месте, приятели завели гостя за гаражи и там избили, отобрав телефон и банковскую карту, заставив мужчину сообщить пин-код, - уточнили в пресс-службе.

В ближайшем банкомате парни сняли 26 тысяч рублей, а телефон сдали в комиссионный магазин, разделив вырученные деньги поровну.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Теперь злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе ограбили ночной алкомаркет со спящим продавцом. Кассир потерял бдительность после принятия горячительных напитков.

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