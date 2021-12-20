В Симферополе ограбили ночной алкомаркет со спящим продавцом

В целом мужчина похитил около 136 680 рублей. Фото: Архив "КП"

В симферопольском алкомаркете, что на бульваре Ленина, произошел неприятный инцидент. С самого утра 15 декабря у кассира Олега* выдался непростой день, поэтому под вечер он решил немного расслабиться. На такой случай у продавца всегда были спрятаны запасы «антистресса».

Прямо в магазине мужчина выпил спиртного и уснул, забыв закрыть окно, через которое выдавал товар. Ближе к четырем часам утра в круглосуточный магазин пришел покупатель, но увидев, что продавец спит за прилавком, а окно открыто, он влез в магазин.

Воспользовавшись положением и крепким сном продавца, преступник прошел к кассе рядом со спящим Олегом, забрал деньги и смартфон, а затем скрылся.

Как удалось узнать КП-Крым, в целом он похитил около 136 тысяч рублей.

Сейчас полицейские устанавливают личность подозреваемого. Но узнать, кто это сделал, будет непросто, так как в магазине не было ни одной камеры видеонаблюдения. Ее установили только после кражи.

Напомним, на прошлой неделе в Феодосии пьяная женщина устроила погром в продуктовом магазине. 42-летнюю крымчанку задержали сотрудники крымского управления Росгвардии с пневматическим пистолетом.

*имя изменено.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Феодосии пьяная женщина напала с пистолетом на магазин, из которого ее уволили

Продавщица лишилась мета работы за пьянство и непристойное поведение (подробнее)

Неизвестный мужчина устроил погром в одной из школ Гаспры

Предполагаемая причина агрессии – не выплатили деньги за ремонт корпуса (подробнее)