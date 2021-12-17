В Феодосии пьяная женщина напала с пистолетом на магазин, из которого ее уволили

По словам росгвардейцев, женщина была сильно пьяна и с трудом стояла на ногах. Фото: Архив "КП"

В Феодосии пьяная женщина устроила погром в продуктовом магазине. 42-летнюю крымчанку задержали сотрудники крымского управления Росгвардии с пневматическим пистолетом.

Как рассказали КП-Крым правоохранители, женщина какое-то время работала в торговой точке продавщицей, но за несколько дней до случившегося ее уволили за регулярные прогулы. Она часто не выходила на смены без объяснения причин, а на рабочем месте иногда находилась в нетрезвом виде.

После увольнения женщина решила отомстить руководству. Крымчанка взяла пистолет и ворвалась в магазин, требуя отдать ей все деньги. По словам росгвардейцев, нападавшая была сильно пьяна и с трудом стояла на ногах.

- Продавщица в состоянии сильного алкогольного опьянения, угрожая персоналу магазина похожим на пистолет Макарова предметом, требовала у них якобы положенные ей за работу деньги. Стражи правопорядка обезоружили и задержали агрессивно настроенную женщину, - рассказали в ведомстве.

Позже выяснилось, что изъятый пистолет является пневматическим. Женщину передали сотрудникам полиции для последующих разбирательств.

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