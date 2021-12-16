Во время тумана в Белогорском районе иномарка сбила всадника на коне

"Рыцарь" на коне переходи дорогу во время сильного тумана, поэтому водитель его не заметил. Фото: Автопартнер Крым/ Телеграм

В Белогорском районе всадник на лошади угодил под колеса легкового автомобиля Chrysler. «Рыцарь» на коне переходил дорогу во время сильного тумана, поэтому водитель авто его не заметил.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Аварию опубликовали очевидцы:

- Два парня на конях переходили дорогу. Возможно, были выпившие. Один успел, а второго сбили.

По информации пресс-службы ГИБДД Крыма, авария произошла накануне около 18.00 на трассе «Таврида» в районе поворота на село Русаковка. В это время дорогу переходил всадник на лошади.

- Водитель автомобиля Chrysler 300 не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, а также не учел метеорологические условия в части видимости и допустил наезд на лошадь, на которой верхом передвигался всадник. Он следовал по проезжей части справа налево. В результате ДТП пострадал всадник, - отметили в пресс-службе.

Во время аварии мужчина получил травмы, а лошадь погибла.

Напомним, в начале недели в Симферопольском районе пьяный водитель сбил двух детей - мальчика и девочку, которые стояли на тротуаре. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, после ДТП девочка скончалась.

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