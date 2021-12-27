Ветерану труда из Симферополя вернули тепло в квартиру

Вернуть отопление бабушки помогали соседи, которые звонили в аварийные службы Фото: Архив "КП"

Тепло вернулось в квартиру ветерана труда и участника Великой Отечественной войны, 91-летней Зинаиды Семеновны. Пенсионерка живет в Симферополе, в микрорайоне Фонтаны.

Для того, чтобы разобраться в ситуации «Комсомолка» обратилась в администрацию города, а после - в Центральный жилсервис. Там корреспонденту издания рассказали, что проблема из-за которой жилище не отапливается, связана с разводкой труб в квартире. Родственники бабушки обещали купить нужный для работ материал, а работники управляющий компании согласились провести работы бесплатно.

Сегодня источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что тепло вернулось в квартиру бабушки.

- Приехали, все устранили. Причина внутри квартиры в том, что краны не работали - слить воду толком не могли. Они утверждали, что нужно менять трубы, по итогу поменяли краны промыли трубы и все, - рассказал дочь соседки, Раисы Петровны, которая помогала ветерану с решением проблемы отопления.

Но девушка высказала возмущение и хотела бы, чтобы ответили за свои слова те, кто оскорблял пожилую женщину, ее маму, по телефону.

- Она звонила и просила все службы помочь. В буквальном смысле послали на три буквы, она тоже пенсионерка и пожилой человек.

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