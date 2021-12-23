«Звонки не дают результатов»: Ветеран труда из Симферополя осталась без отопления перед Новым годом

К бабушке уже несколько раз приходили сотрудники управляющей компании Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Симферополе в однокомнатной квартире замерзает 91-летний ветеран труда и участник Великой Отечественной войны. Проблемы с отоплением начались у Зинаиды Семеновны еще в октябре, а сейчас, когда в Крыму ударили сильные морозы, в квартире стало совсем холодно.

С интернетом и социальным сетями пенсионерка не дружит, поэтому к ней на помощь пришла соседка Раиса. От ее имени разметили пост в Facebook с просьбой помочь бабушке решить проблему с отоплением. Женщина рассказала, что одинокая бабушка живет в микрорайоне Фонтаны без отопления, а звонки в аварийную службу не дают никаких результатов – оператор только и отчитывается, что «заявка принята». Добродушная соседка не выдержала и начала сама заниматься проблемой ветерана.

- Кое-как добилась прихода слесаря ЖЭУ. Он слил немного воды с батарей, они нагрелись, но после его ухода снова остыли. Зинаида Семеновна говорит, что начиная с октября они приходили несколько раз, делали одно и тоже: сливали немного воду, уходили и батареи снова остывали. Позвонила в МинЖКХ на «горячую линию». Их ответ вообще поразил – «это нас не касается, они нам не подчиняются», - вспоминает Раиса Петровна.

На днях женщина вновь обратились в аварийную службу. По словам соседки, собеседник, отказавшись представляться, нахамил и оскорбил ее…

- Потом я узнаю такое: «Пусть Зинаида Семёновна меняет трубы внутри квартиры». У меня вопрос: откуда такая безнаказанность, кто отвечает за таких кадров, за их грубость, хамство, халатность? Я не представляю, как бабушка в возрасте 91 года будет менять трубы, - сетует женщина.

По словам Раисы Петровны, пенсионерка исправно платит за отопление, за капитальный ремонт и отправляет деньги в управляющую компанию. Но почему она не получает услуги за которые платит?

Чтобы разобраться в этом вопросе, «Комсомолка» обратилась за комментарием в администрацию крымской столицы. Там нам рассказали, что информация об отсутствии отопления у пенсионерки передана в Центральный жилсервис, так как относится к компетенции управляющей компании.

- Управляющая компания получает плату за содержание общедомового имущества, - пояснили в пресс-службе горадминистрации.

Начальник Центрального жилсервиса Дмитрий Полканов рассказал, что им о проблеме известно и специалисты уже несколько раз выезжали к пенсионерке.

- Проблема в разводке внутриквартирной системы. То есть, это не совсем наш вопрос. Наши специалисты вчера были, сегодня тоже поедут. Спускают там воздух. Но для устранения проблемы необходима замена части внутриквартирной разводки, - пояснил Полканов.

По словам руководителя Центрального жилсервиса, с бабушкой живет племянник, который вызвался помочь, и купить нужный для работы материал. А работы проведут специалисты управляющей компании бесплатно.

- Там проблема именно в воздухе внутриквартирной разводке. Все остальное в доме работает. Мы держим вопрос на контроле. Мы просто не может тратить деньги дома на внутриквартирные материалы, - объяснил Дмитрий Полканов.

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