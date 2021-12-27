В Керчи сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, который привез ребенка в школу

Автомобиль нарушителя отправили на специализированную стоянку. Фото: скриншот из видео/пресс-служба МВД по РК

В Керчи внимание сотрудников ГИБДД привлек автомобиль Daewoo Nexia, водитель которого подъехав к школе, высадил ребенка, после чего продолжил движение. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, мужчина, находившийся за рулем, оказался пьян.

- Остановив транспортное средство, сотрудник ГИБДД заметил у мужчины, находившегося за рулем авто, признаки алкогольного опьянения. Водитель незамедлительно был отстранен от управления и освидетельствован на факт употребления алкоголя. Состояние опьянения 40-летнего керчанина подтвердилось, - говорится в сообщении.

Автомобиль нарушителя поместили на спецстоянку, а на водителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Теперь мужчине грозит лишение прав, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Севастополе у пьяного водителя отобрали охотничье оружие. Его оштрафовали и лишили водительских прав.

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