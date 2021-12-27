Россия спасла Крым в 2014 году от украинских неофашистов - Глава Минобороны РФ

Министр обороны Шойгу заявил, что Россия в 2014 году спасла Крым от украинских неофашистов Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Благодаря воссоединению Крыма с Россией в 2014 году, республику удалось уберечь от наплыва украинских неофашистов.

- На Украине не мы помогали им, начиная с 2000-х, самим последовательно бить свои горшки, разрушая страну. И слава Богу, что под руководством нашего президента, в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму, - сообщил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в интервью АиФ.ru.

По его убеждению, если бы украинские экстремисты и наемники из стран Запада прибыли в Крым после смены власти на Украине в феврале 2014 года, то последствия могли бы быть удручающими.

- Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром. Мы до сих пор видим последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях, - подчеркнул министр.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что другие страны косвенно признают российский статус полуострова. В пример он привел участников Ялтинского международного экономического форума, на который ежегодно съезжаются представили мировых государств.

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