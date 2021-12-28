В 2022 году завершится процедура банкротства Сакского химического завода

Химзавод был построен в начале ХХ века Фото: Лидия Коробкова

До конца 2022 года планируется завершить процедуру банкротства территории Сакского химического завода. Этот процесс курирует Минпромполитики республики Крым. Об этом рассказал глава республики в ходе итоговой пресс-конференции.

После этого земельные участки завода передадут в муниципальную собственность администрации города Саки и рекультивируют за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

- С точки зрения использования коллеги предлагают ряд проектов есть от частных инвесторов предложения. Процесс банкротства затянулся. Надеемся, что до конца 2022 года завершиться в полном объеме, - отметил Сергей Аксенов.

Химический завод в Саках был построен в 1916 году при участии французских специалистов. На предприятии производили магнезиальный огнеупорный кирпич, ядохимикаты, перекись водорода и другие вещества. Но с начала 2000-х годов там перестали производить перманганат калия, перекись водорода и бромистый метил. Долги завода составляли 17 миллионов гривен.

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