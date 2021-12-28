Кинотеатр «Симферополь» отремонтируют за бюджетные деньги

Одноименный кинотеатр является одной из визитных карточек крымской столицы и Крыма Фото: "КП" Архив

Главную визитную карточку Симферополя – одноименный кинотеатр на площади Советской отремонтируют за бюджетные средства. Деньги выделят из республиканского или городского бюджета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов во время итоговой пресс-конференции.

- Не нашли частных инвесторов, которые бы отреставрировали здание с сохранением профиля. То есть, с обязательным условием сохранения кинотеатра. Будет рассмотрен вопрос отремонтировать его за бюджетный счет. Профиль здания будет сохранен в полном объеме, - уточнил глава.

Также Аксенов прояснил будущее здания бывшего Института минеральных ресурсов, которое сейчас ремонтируется на проспекте Кирова. Оно будет передано Следственному комитету Российской Федерации.

Ранее глава сообщил, что Крым в 2022 году полностью обновит парк автомобилей скорой медицинской помощи.

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