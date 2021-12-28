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Происшествия28 декабря 2021 12:16

В Симферополе водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Испугавшись, он попытался скрыться, но через несколько минут его задержали
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Пострадавшую от удара отбросило на несколько метров. Фото: скриншот из видео/МВД по РК

Пострадавшую от удара отбросило на несколько метров. Фото: скриншот из видео/МВД по РК

В Симферополе сотрудники ГИБДД по горячим следам задержали водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Инцидент произошел сегодня, 28 декабря, в 07.30 утра, недалеко от территории МВД по Республике Крым. Нарушитель, испугавшись, поспешил скрыться с места ДТП, но спустя несколько минут его задержали в районе центрального автовокзала. Им оказался житель Симферопольского района, 1988 года рождения. Уточняется, что мужчина был трезв.

- В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, виновник ДТП будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, - говорится в сообщении.

Для пострадавшей вызвали скорую помощь, ей потребовалась госпитализация.

Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Крыма иномарка сбила всадника на лошади. Животное и наездник получили травмы.

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