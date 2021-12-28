В Севастополе в результате ДТП погибли два человека

Водитель автомобиля «Субару» не справился с управлением, выехал на встречную полосу. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Севастополю

Сегодня, 28 декабря, в Севастополе насмерть разбились два человека в аварии, сообщили пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

Трагический инцидент произошел на улице Готская около 16.00. Водитель автомобиля «Субару» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался грузовик. В результате 33-летний водитель иномарки и его 43-летний пассажир погибли на месте. Уточняется, что 50-летний водитель грузовика не пострадал.

- В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. Причины и обстоятельства смертельного ДТП выясняются, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе водитель сбил женщину на пешеходном переходе. Испугавшись, он попытался скрыться, но через несколько минут его задержали.

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