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Политика29 декабря 2021 7:30

В Крыму завершилось формирование десантного полка ВДВ

Это помогло усилить боевой потенциал на юге России
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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В конце декабря Минобороны анонсировало учения десантников в регионе. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

В конце декабря Минобороны анонсировало учения десантников в регионе. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

В Крыму сформировали новый десантно-штурмовой полк Воздушно-десантных войск. Об этом рассказал командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Командующий, чью статью приводит газета Красная звезда, отметил, что десантно-штормовые полки организованы не только в Крыму, но и в Пскове. Сердюков отметил, что они усилили боевой потенциал Вооруженных сил на западе и на юге России.

Ранее Минобороны России анонсировало учения десантников в Крыму и на Кубани. В ходе учений военнослужащие должны были, применяя технику, отработать боевые стрельбы стрельбы артиллерийских, десантно-штурмовых подразделений

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