Под Судаком мужчины поругались и выстрелили друг в друга

По факту случившегося возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

В селе Морское, под Судаком, поссорились двое мужчин. Но конфликт перешел из словесной перепалку в перестрелку – они применили против друг друга травматическое оружие.

Как рассказали «КП-Крым» в пресс-службе МВД по Республике Крым, мужчины получили телесные повреждения. Их отвезли в больницу для оказания врачебной помощи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» с применением оружие. Виновным грозит крупный штраф или тюремное заключение сроком от 1 года до 7 лет.

- В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили возможных подозреваемых в совершении преступления. В настоящее время принимаются меры для установления их местонахождения и задержания, - уточнили в пресс-службе МВД по Крыму.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Симферополе мужчины попытался ограбить банк с помощью записки с угрозой.

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