Мужчина с запиской в руках пытался ограбить отделение банка в Симферополе

Ничего не подозревавшие горожане продолжали стоять в очереди в кассу Фото: Архив "КП"

Утро 27 декабря для сотрудников отделения одного из крымских банков, которое находится на улице Киевской в Симферополе, не предвещало беды. Осталась последняя рабочая неделя, а дальше - празднование Нового года и желанные выходные.

Но судьба распорядилась по-иному. Ближе к вечеру в отделение зашел 48-летний мужчина, взял талон в терминале, чтобы обратиться в кассу. Но очередь из бабушек, которые спешили оплатить коммуналку его не пугала, ведь в банк он пришел совсем по другому поводу.

Когда на табло загорелся номер его талончика, мужчина спокойно подошел к кассиру и передал женщине записку. В ней посетитель четко определил свои намерения: «Тревожную кнопку не нажимать 5 минут! У моего человека в зале тот же набор! Передайте мне деньги! У меня в кармане боевой пистолет и граната. В зале мой человек, который выйдет после меня через 5 минут»!!!».

Он подмигнул застывшей в ужасе женщине и вышел из отделения.

Панику сеять было нельзя. Конечно, кассир это понимала и действовала четко по регламенту: в первую очередь она передала информацию охраннику. Не теряя ни секунды, он нажал «тревожную кнопку». Сигнал поступил в частную организацию, которая охраняет отделение.

Сотрудники ЧОП прибыли через десять минут. Они сразу начали просматривать камеры видеонаблюдения, установленные в отделении банка и, отследили маршрут мужчины еще по 17 камерами записи.

Полицейские по горячим следам задержали горе-грабителя и поместили в следственный изолятор.

- Установлено, что, придя в финансовое учреждение, мужчина дождался своей очереди в кассу и передал сотруднице банка записку, в которой под угрозой применения оружия потребовал передать ему деньги. Девушка-кассир, прочитав записку, не растерялась и нажала тревожную кнопку, после чего злоумышленник поспешил скрыться, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Полицейские обыскали место проживания задержанного. Там нашлась одежда, в которой он пришел на ограбление банка. Преступник признался в содеянном, объясняя свой поступок нехваткой денег. Но работать мужчина не хотел, поэтому пришлось решиться на преступление.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ « Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». За попытку ограбления подозреваемые могут сесть в тюрьму на 10 лет и заплатить крупный штраф.

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