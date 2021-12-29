В ДТП на автодороге «Черноморское - Евпатория» погиб водитель легковушки

От сильного удара один из водителей погиб на месте. Фото: пресс-служба МЧС по РК

На автодороге «Черноморское - Евпатория» 28 декабря произошла смертельная авария с участием двух легковушек «Lada Kalina» и «SsangYong», сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Информация об инциденте поступила крымским спасателям в 08.15 утра. На место отправилась дежурная смена Черноморского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе шести человек, сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.

- По прибытии на место происшествия было установлено, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей «Lada Kalina» и «SsangYong», - говорится в сообщении.

С помощью специального оборудования спасатели достали из автомобиля «Lada Kalina» тело погибшего водителя. Еще троих пострадавших, которые находились в автомобиле «SsangYong», отправили в ближайшую больницу с травмами.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в результате ДТП погибли два человека. Правоохранители продолжают устанавливать детали произошедшего.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50