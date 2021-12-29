Глава Симферополя вручил горожанам ключи от новых квартир

Валентин Демидов вручил симферопольцам ключи от новых квартир. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов вручил ключи от семи благоустроенных квартир симферопольцам из числа детей-сирот, сообщили в пресс-службе местной администрации.

По его словам, в уходящем году было приобретено 33 квартиры, что на 13 больше, чем в прошлом году, а это значит, программа с каждым годом увеличивается. По планам, в новом 2022 году квартиры должны получить 35 граждан из числа детей-сирот.

- Дорогие друзья, сегодня в вашей жизни долгожданное событие – вы получаете ключи от собственных квартир. Я очень рад, что администрации города удалось реализовать программу, - сообщил глава города.

Состоявшееся мероприятие включает заключение договора найма специализированных жилых помещений жителями Симферополя из льготной категории граждан. Договор через пять лет будет расторгнут и в силу вступит договор социального найма. Это значит, что в дальнейшем граждане получат возможность приватизировать новое жилье.

Ранее сообщалось, что своей очереди на получение жилья ждут полтысячи человек.

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